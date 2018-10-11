Бывший замначальника тульского УФСИН: «Я деньги брал, но зачем – не знаю»

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В последнем слове получения 300 тысяч рублей Всеволод Снурницын не отрицал. Однако саму суть обвинения – взятку – не признал.

В Советском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого замначальника УФСИН России по Тульской области Всеволода Снурницына.

Напомним, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. На данный момент основное судебное разбирательство закончилось, и сегодня подсудимый выступил с последним словом.

По версии следствия, первый заместитель начальника Управления получил 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за крупное мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Ивана Орехова (приговорен к 7 годам колонии). За эти деньги Снурницын обещал помочь с освобождением по УДО или заменить наказание на более мягкое – колонию-поселение. Стоит отметить, что, по версии обвинения, полученная сумма являлась только частью денежных средств в размере 1 миллион 300 тысяч рублей, которые намерен был получить подозреваемый от Орехова. 18 сентября после получения денег полковник был задержан. Меченые купюры по 5 тысяч рублей обнаружили вечером в машине Снурницына рядом с гостиницей «Тула». На руках замначальника УФСИН были следы светящегося порошка. Преступление было выявлено в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, федеральной и региональной служб безопасности ФСИН России, а также УЭБиПК УМВД России по Тульской области. В последнем слове получение 300 тысяч рублей Всеволод Снурницын не отрицал. Однако саму суть обвинения – получение взятки – не признал. Он заявил, что не имел приятельских отношений с бывшим заключенным Тереховым, который также ранее отбывал наказание за мошенничество, но уже освободился после трех лет колонии. По словам Снурницына, после освобождения Орехова он виделся с ним один раз, когда тот приходил к одному из осужденных, а после зашел к полковнику рассказать о тяжелой жизни после выхода на свободу.

Он заявил, что в ходе разбирательства не были представлены доказательства встреч и телефонных разговоров Орехова, кроме двух, в которых речь о передаче денег ведется в будущем времени.

– Это доказывает, что никакой договоренности не было. Терехов разговаривал со своей знакомой о перечислении задатка и добавлял, что после этого будет договариваться о судьбе Орехова. То есть никакой договоренности у нас с ним не было, – пояснил Снурницын.

Что касается получения денег, он пояснил:

– Да, 300 тысяч рублей я взял. Я это признаю, раскаиваюсь. Я не знаю, что меня толкнуло их взять, что повлияло на меня. Возможно плохо себя чувствовал, – заявил подсудимый.

Гособвинение требует приговорить Снурницына к 6 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч и лишение званий. Обвиняемый считает его необоснованно суровым.

– У меня отец получил инвалидность после моего ареста, у дочери сейчас переходный возраст – мне надо быть рядом с семьей, а я здесь. Терехов и Орехов были осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ. У первого ущерб оценивался в 10 млн рублей, у второго было доказано 120 эпизодов. Я же честно служил, ни один 150 из опрошенных отбывавших наказание в колонии, не сказали ничего плохого обо мне.

Считаю, что обвинения в мой адрес не доказаны и противоречивы.

Штраф в 800 тысяч рублей – я вообще не буду ничего по этому поводу говорить. Я не понимаю, откуда это взялось.

Я 25 лет отдал честному служению Родине, но ничего не имею. Я в 16 лет поступил в военное училище, в 21 год служил в звании лейтенанта в первой чеченской кампании, после уволился и поступил на службу в УФСИН младшим оперуполномоченным и дослужился до полковника. Все эти годы добросовестно служу и защищаю Родину.

Будучи заместителем начальника, я забыл, что такое выходные. Каждый день с 7.30 и до отбоя я находился на рабочем месте. Считаю, что лишать меня звания полковника – это подло и непорядочно. Я простой гражданин от сохи, который всего добился сам.

Обвинения в коррупции Снурницын назвал надуманными:

– После ареста дома два дня проводили обыски – нашли только 800 евро, которые я отложил на «черный» день. Денег, бриллиантов, золотых часов, никакого ценного имущества нет. Все мои счета и родственников проверили, все банки на наличие тайных счетов, но денег не нашли. На зарплатной карте было 60 тысяч рублей. Меня таким коррупционером махровым представляют, но никакого имущества у меня и родственников нет. В присутствии прессы даже стыдно об этом говорить. Я честно служил 25 лет, поэтому прошу суд вынести справедливый приговор по совести.

Приговор Всеволоду Снурницыну будет оглашен в понедельник, 15 октября.