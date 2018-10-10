новости
новости
Регистрация
Новомосковский суд начнёт рассматривать дело Вадима Жерздева 15 октября

Новомосковский суд начнёт рассматривать дело Вадима Жерздева 15 октября

Предварительное судебное заседание пройдёт в закрытом режиме. Дело будет рассмотрено в особом порядке.

В Новомосковском городском суде на 15 октября назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности можно прочитать в нашем сюжете.

Как сообщает пресс-служба тульского Управления Судебного департамента, органами предварительного следствия установлено, что в декабре 2016 года обвиняемый решил передать одной из коммерческих структур в собственность по минимальной цене земельные участки. Учредителем фирмы был хороший знакомый Жерздева.

Земля была выставлена на аукцион. Купить участки захотели три предпринимателя, однако чиновник пообещал своему знакомому обеспечить «нужный» результат аукциона и передать землю под строительство платных парковок.

В феврале 2017 года обвиняемый лично позвонил одному из участников аукциона и потребовал отозвать свою заявку. Из-за оказанного на потерпевшего давления, он снял свою кандидатуру с участия в аукционе. Отговорить второго претендента Жерздеву не удалось. Тогда он приказал своим подчиненным отменить аукционы по продаже участков в связи с наличием на участках объектов водоотведения и иных коммуникаций. В результате торги были отменены.

По данному уголовному делу судьей Новомосковского городского суда Тульской области на 15 октября 2018 года, в 14 часов 30 минут, назначено закрытое предварительное судебное заседание в особом порядке судебного разбирательства.

Вадиму Жерздеву грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные работ на срок до четырех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

 

Сюжет: Арест Вадима Жерздева
Суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе Новомосковска Вадиму Жерздеву
Дежурная часть
Суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе Новомосковска Вадиму Жерздеву
2 октября, в 15:57, 8 2047 0
Тульский суд продлил домашний арест Вадиму Жерздеву
Дежурная часть
Тульский суд продлил домашний арест Вадиму Жерздеву
2 августа, в 18:44, 30 3232 1
Сотрудники УФСБ сами попросили суд отпустить Вадима Жерздева из СИЗО
Дежурная часть
Сотрудники УФСБ сами попросили суд отпустить Вадима Жерздева из СИЗО
19 июля, в 15:39, 38 4904 1
Экс-главу администрации Новомосковска Вадима Жерздева отпустили из СИЗО под домашний арест
Дежурная часть
Экс-главу администрации Новомосковска Вадима Жерздева отпустили из СИЗО под домашний арест
19 июля, в 10:21, 33 5185 4
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
дело Вадима Жерздевауголовное делосудебное заседаниезлоупотребление должностными полномочиями
Люди
Вадим Жерздев
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Улица Советская замерла в пробке из-за ДТП
Улица Советская замерла в пробке из-за ДТП
Антисанитария и грязные руки. Как хлеб попадает на прилавки тульских магазинов: видео
Антисанитария и грязные руки. Как хлеб попадает на прилавки тульских магазинов: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.