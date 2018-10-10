Новомосковский суд начнёт рассматривать дело Вадима Жерздева 15 октября

В Новомосковском городском суде на 15 октября назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности можно прочитать в нашем сюжете.

Как сообщает пресс-служба тульского Управления Судебного департамента, органами предварительного следствия установлено, что в декабре 2016 года обвиняемый решил передать одной из коммерческих структур в собственность по минимальной цене земельные участки. Учредителем фирмы был хороший знакомый Жерздева.

Земля была выставлена на аукцион. Купить участки захотели три предпринимателя, однако чиновник пообещал своему знакомому обеспечить «нужный» результат аукциона и передать землю под строительство платных парковок.

В феврале 2017 года обвиняемый лично позвонил одному из участников аукциона и потребовал отозвать свою заявку. Из-за оказанного на потерпевшего давления, он снял свою кандидатуру с участия в аукционе. Отговорить второго претендента Жерздеву не удалось. Тогда он приказал своим подчиненным отменить аукционы по продаже участков в связи с наличием на участках объектов водоотведения и иных коммуникаций. В результате торги были отменены.

По данному уголовному делу судьей Новомосковского городского суда Тульской области на 15 октября 2018 года, в 14 часов 30 минут, назначено закрытое предварительное судебное заседание в особом порядке судебного разбирательства.

Вадиму Жерздеву грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные работ на срок до четырех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.