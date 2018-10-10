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Улица Советская замерла в пробке из-за ДТП
Фото Юлии Гришиной

Улица Советская замерла в пробке из-за ДТП

В центре Тулы затруднено движение, из-за затора стоят несколько трамваев.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Советской и Староникитской столкнулись «Лада» четырнадцатой модели и Kia Rio. Столкновение незначительное, обошлось без пострадавших. Участники аварии находятся на месте не менее получаса и, судя по всему, дожидаются сотрудников ГИБДД.

Из-за ДТП на улице Советской образовалась серьёзная пробка, стоят несколько трамваев. Также затруднено движение на Староникитской. По возможности, выбирайте пути объезда.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +4
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