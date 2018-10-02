Как тулякам получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке

Кадастровая палата по Тульской области напоминает всем жителям области, что они могут претендовать на земельный участок на Дальнем Востоке площадью в 1 гектар.

С 1 февраля 2017 года программа «Дальневосточный гектар» вступила в действие для жителей России.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. Правительство утвердило форму декларации об использовании земельного участка.

Декларация по утвержденной форме подается или направляется в адрес уполномоченного органа гражданином по его выбору лично или по почте как на бумажном носителе, так и в электронной форме в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком.

После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Важное уточнение: в течение пяти лет пользователь обязан вести хозяйство на своем участке в соответствии с категорией земли и разрешенным использованием. После этого специальная комиссия оценит характер землепользования и вынесет решение о перспективах перевода земли из аренды в собственность. Однако если в течение 5 лет участок не начнет осваиваться, его у новоиспеченных хозяев отберут.

Заявку на получение дальневосточного гектара можно оформить в любом офисе МФЦ. Кроме того, ее можно подать в местные органы самоуправления, а можно — на интернет-портале НаДальнийВосток.рф. Для входа в нее нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. При этом в обращении следует указать место проживания, контактную информацию, СНИЛС, площадь запрашиваемого участка

В Кадастровой палате по Тульской области (Тула, ул. Комсомольская, 45) в межрайонном отделе консультируют заявителей по вопросу предоставления земельного участка в безвозмездное пользование в Дальневосточном федеральном округе.