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Как тулякам получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке

Как тулякам получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке

Рассказываем подробнее.

Кадастровая палата по Тульской области напоминает всем жителям области, что они могут претендовать на земельный участок на Дальнем Востоке площадью в 1 гектар.

С 1 февраля 2017 года программа «Дальневосточный гектар» вступила в действие для жителей России.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. Правительство утвердило форму декларации об использовании земельного участка.

Декларация по утвержденной форме подается или направляется в адрес уполномоченного органа гражданином по его выбору лично или по почте как на бумажном носителе, так и в электронной форме в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком.

После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Важное уточнение: в течение пяти лет пользователь обязан вести хозяйство на своем участке в соответствии с категорией земли и разрешенным использованием. После этого специальная комиссия оценит характер землепользования и вынесет решение о перспективах перевода земли из аренды в собственность. Однако если в течение 5 лет участок не начнет осваиваться, его у новоиспеченных хозяев отберут.

Заявку на получение дальневосточного гектара можно оформить в любом офисе МФЦ. Кроме того, ее можно подать в местные органы самоуправления, а можно — на интернет-портале НаДальнийВосток.рф. Для входа в нее нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. При этом в обращении следует указать место проживания, контактную информацию, СНИЛС, площадь запрашиваемого участка

В Кадастровой палате по Тульской области (Тула, ул. Комсомольская, 45) в межрайонном отделе консультируют заявителей по вопросу предоставления земельного участка в безвозмездное пользование в Дальневосточном федеральном округе.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 0
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