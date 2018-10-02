новости
новости
Регистрация
Тройное ДТП в Туле: Неуправляемый ВАЗ выехал на встречку
Фото: vk.com/tulazest

Тройное ДТП в Туле: Неуправляемый ВАЗ выехал на встречку

Водитель «девятки» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

Дорожно-транспортное происшествие в Туле в районе трамвайного кольца в Басово произошло днем 2 октября. «Девятка» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Polo и Toyota RAV4.
 
– ДТП произошло в 13.20 напротив дома №68 на Щёкинском шоссе. 64-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, а затем с Volkswagen. Volkswagen после столкновения врезался в столб, – сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Тульской области.
 

Фото vk.com/tulazest
 
 
В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, он госпитализирован. 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
массовое ДТПтройное ДТПЩекинское шоссеБасово
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Мосина ремонтируют подземный переход
В Туле на улице Мосина ремонтируют подземный переход
Прививки от гриппа сделали более 270 тысяч туляков
Прививки от гриппа сделали более 270 тысяч туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.