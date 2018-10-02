Тройное ДТП в Туле: Неуправляемый ВАЗ выехал на встречку

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Водитель «девятки» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

Дорожно-транспортное происшествие в Туле в районе трамвайного кольца в Басово произошло днем 2 октября. «Девятка» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Polo и Toyota RAV4.

– ДТП произошло в 13.20 напротив дома №68 на Щёкинском шоссе. 64-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, а затем с Volkswagen. Volkswagen после столкновения врезался в столб, – сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Тульской области.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, он госпитализирован.