В Туле на улице Мосина ремонтируют подземный переход

В настоящее время завершаются подготовительные работы для установки опор освещения, будет проведен монтаж «теплого пола» на участке подземного перехода, прилагающей к ул. Металлистов, после чего там проведут асфальтирование.

Кроме того, над входными группами планируется разместить герб города-героя Тулы, удалить металлические барельефы и заменить их на световые короба с изображением видов Тулы.