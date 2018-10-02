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В Туле на улице Мосина ремонтируют подземный переход

В Туле на улице Мосина ремонтируют подземный переход

Какие работы планируются в первую очередь?

В настоящее время завершаются подготовительные работы для установки опор освещения, будет проведен монтаж «теплого пола» на участке подземного перехода, прилагающей к ул. Металлистов, после чего там проведут асфальтирование.

Кроме того, над входными группами планируется разместить герб города-героя Тулы, удалить металлические барельефы и заменить их на световые короба с изображением видов Тулы.

сегодня, в 15:20 +3
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