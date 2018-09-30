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Ночью в Киреевске сгорел автомобиль
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Киреевске сгорел автомобиль

К счастью, никто не пострадал.

30 сентября в 03.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Форд Фокус 3» на ул. Пушкина в Киреевске.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50. По прибытии на место происшествия в 03.21, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось побороться в 03.24. 

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 11:03 +2
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