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Алексей Дюмин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Глава региона подчеркнул, что машиностроительный комплекс составляет основу промышленности региона.

30 сентября профессиональный праздник отмечают работники и ветераны машиностроительной отрасли. Поздравление тульским машиностроителям адресовал губернатор Алексей Дюмин: 

– Долгие годы машиностроительный комплекс составляет основу промышленности Тульской области. Благодаря вашему таланту, преданности делу и упорному труду сегодня предприятия отрасли наращивают производственный потенциал, улучшают технологические процессы, обновляют парк оборудования, расширяют номенклатуру изделий и осваивают новые рынки сбыта. Ваша каждодневная работа позволяет обеспечивать выпуск высококачественной продукции для нефтегазовой, строительной, пищевой, медицинской, оборонной и других отраслей промышленности.

Залогом дальнейшего развития машиностроения на тульской земле остаются верность традициям, мастерство и ответственный подход к работе. Благодарю вас за усердие и любовь к профессии, за большой труд на благо Тульской области и всей России. Желаю  вам и вашим близким здоровья, благополучия, счастья и добра! С праздником!

сегодня, в 11:53 0
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