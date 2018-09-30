В воскресенье дежурным по Туле назначен Сергей Шестаков

Он проследит за порядком в городе.

30 сентября (воскресенье) дежурным по городу назначен Сергей Викторович Шестаков, начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы.

По любым аварийным, нештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жителям необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.