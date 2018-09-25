На трассе М-4 «Дон» ВАЗ врезался в отбойник

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали три человека, среди которых два 10-летних мальчика.

24 сентября в 15.50 на 248-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы следовал автомобиль ВАЗ-21110 под управлением 35-летнего мужчины. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В аварии пострадали три человека: водитель и два 10-летних пассажира. После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что в момент ДТП дети были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому получили несерьезные телесные повреждения.