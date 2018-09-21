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Тульские юнармейцы в школе «освободили заложников»

Тульские юнармейцы в школе «освободили заложников»

Показательные выступления провели для школьников.

В тульском Центре образования №8 прошла торжественная линейка, посвященная присвоения учебному учреждению имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова. 

В рамках мероприятия юнармейцы местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» провели для школьников показательные выступления с элементами тактической модели нейтрализации террористов и освобождения заложников на автотранспорте.

По сценарию, на территории школы был обнаружен автомобиль с террористами, удерживающими заложников. Переговоры с преступниками результатов не дали. Тогда было принято решение нейтрализовать преступников и освободить людей. Одного из боевиков уничтожает снайпер. Затем выдвигаются штурмовые группы. Другой злоумышленник оказывает сопротивление и нейтрализуется огнем обеих групп. Группа эвакуации под прикрытием штурмовых групп уводит заложников. Задание выполнено.

Показательные выступления проводятся для популяризации юнармейского движения региона. Навыки военной подготовки юнармейцы получают в Региональном центре подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.

В Центре создана целая система патриотического воспитания школьников: изучение истории, физическая и военно-техническая подготовка, уроки мужества, встречи с ветеранами войн и воинами Вооруженных Сил РФ, спортивные соревнования, изучение правил обращения с оружием, порядка разборки, сборки и его хранения и многое другое.

Вступить в ряды юнармейцев может любой школьник от 8 до 18 лет. Тулякам для этого нужно прийти в региональный штаб «Юнармии» по адресу: ул. Пузакова, 78/1. Свои штабы работают также в муниципальных образованиях региона.

сегодня, в 09:19 +1
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