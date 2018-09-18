За минувший уик-энд сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали более 30 пьяных водителей

Теперь им грозит штраф и лишение прав.

С 14 по 16 сентября в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 34 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 12 человек отказались пройти медосвидетельствование.

Кроме того, четыре водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

тульская госавтоинспекция

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5−2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание: