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За минувший уик-энд сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали более 30 пьяных водителей

За минувший уик-энд сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали более 30 пьяных водителей

Теперь им грозит штраф и лишение прав.

С 14 по 16 сентября в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 34 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 12 человек отказались пройти медосвидетельствование.

Кроме того, четыре водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

тульская госавтоинспекция

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5−2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание:

  • штраф в 200−300 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 1−2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
  • обязательные работы (до 480 часов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
  • принудительные работы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 2 лет);
  • лишение свободы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:26 +1
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