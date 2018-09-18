За минувший уик-энд сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали более 30 пьяных водителей
Теперь им грозит штраф и лишение прав.
С 14 по 16 сентября в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 34 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 12 человек отказались пройти медосвидетельствование.
Кроме того, четыре водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы.
тульская госавтоинспекция
ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5−2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание:
- штраф в 200−300 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 1−2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
- обязательные работы (до 480 часов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
- принудительные работы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 2 лет);
- лишение свободы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет).
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