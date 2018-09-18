В Тульской области появятся еще пять фельдшерско-акушерских пунктов
Соответствующее поручение дал Алексей Дюмин.
17 сентября на еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона.
Жители села Федоровка сообщили, что 23 августа в результате пожара пострадал фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживал 7 населенных пунктов. Люди просят открыть новый ФАП, так как до ближайшей амбулатории добираться не удобно.
Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков отметил, что в настоящее время идет подбор земельного участка для размещения модульного ФАПа. Средства на его приобретение будут выделены из федерального бюджета. Андрей Третьяков сообщил, что ФАП появится в Федоровке к Новому году.
Однако Алексей Дюмин отметил, что ФАП необходимо установить в кратчайшие сроки. На эти цели будут привлечены средства из внебюджетных источников.
Губернатор поручил профильному министерству проработать возможность приобретения еще пяти модульных ФАПов для размещения в отдаленных районах. К решению этой задачи подключится и Фонд развития Тульской области «Перспектива».
Кроме того, по поручению главы региона были проведены проверки всех ФАПов на соблюдение мер пожарной безопасности. Было выявлено 15 помещений с прилегающими пустующими объектами.
- В течение месяца главам муниципальных образований необходимо принять меры, чтобы ограничить доступ в такие помещения, — подчеркнул губернатор.
Также Алексей Дюмин отметил, что необходимо провести контрольные проверки.