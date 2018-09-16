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На Косой Горе поздно вечером загорелась «Волга»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На Косой Горе поздно вечером загорелась «Волга»

Пожарным удалось спасти автомобиль.

15 сентября в 21.34 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Волга 3102», расположенного в поселке Косая Гора на ул. М. Горького. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут. Об этом сообщает пресс-служа ГУ МЧС России по Тульской области.

В 21.47 открытое горение было ликвидировано.

Пострадавших нет. В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 1 кв.м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 0
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