Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем конкурса «Тула в кадре»
Также Алексей занял призовые места еще в четырех номинациях.
Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем международного конкурса «Тула в кадре». В номинации «Тула — мастерская России» его работу «Настройщик тульской гармони» признали лучшей.
Также Алексей занял призовые места еще в четырех номинациях:
«Тула промышленная» — второе место,
«На октаву выше».
«Тула фестивальная» — второе место,
«Дикая мята — три дня любви».
«Тула новогодняя» — третье место,
«Скоро Новый год».
«Философия сельской жизни» — третье место.
«Философия проста — трудись, как пчела».
Торжественная церемония награждения состоялась в Москве в рамках проведения международной туристической выставки «Отдых LEISURE 2018».
Поздравляем Алексея!
Международный конкурс фотографий и видеороликов «Тула в кадре» проходил для популяризации туристического потенциала и историко-культурного наследия тульского края, активизации творческого мышления, развития общественной активности и повышения интереса к культуре региона.
Фотоработы рассматривались в следующих номинациях:
- «Тула — мастерская России»,
- «Фестивальный марафон»,
- «Гастрономическое впечатление»,
- «Тула промышленная»,
- «Философия сельской жизни»,
- «Дыхание природы»,
- «Архитектура родного края и скульптурные композиции»,
- «Тула новогодняя».
Видеоработы — в номинациях:
- «Лучший видеоролик о Тульской области»,
- «Малые города Тульской области»,
- «Фестивальный марафон»,
- «Палитра впечатлений»,
- «Туристские подарки и сувениры»,
- «Дыхание природы»,
- «Историко-архитектурные,
- «Религиозные объекты и музеи»,
- «Тула — новогодняя сказка».