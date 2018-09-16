Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем конкурса «Тула в кадре»

Фото Алексея Пирязева и Даниила Прокофьева.

Также Алексей занял призовые места еще в четырех номинациях.

Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем международного конкурса «Тула в кадре». В номинации «Тула — мастерская России» его работу «Настройщик тульской гармони» признали лучшей.

Также Алексей занял призовые места еще в четырех номинациях:

«Тула промышленная» — второе место,



«На октаву выше».

«Тула фестивальная» — второе место,



«Дикая мята — три дня любви».

«Тула новогодняя» — третье место,



«Скоро Новый год».

«Философия сельской жизни» — третье место.



«Философия проста — трудись, как пчела».

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве в рамках проведения международной туристической выставки «Отдых LEISURE 2018».

Поздравляем Алексея!

Международный конкурс фотографий и видеороликов «Тула в кадре» проходил для популяризации туристического потенциала и историко-культурного наследия тульского края, активизации творческого мышления, развития общественной активности и повышения интереса к культуре региона.

Фотоработы рассматривались в следующих номинациях:

«Тула — мастерская России»,

«Фестивальный марафон»,

«Гастрономическое впечатление»,

«Тула промышленная»,

«Философия сельской жизни»,

«Дыхание природы»,

«Архитектура родного края и скульптурные композиции»,

«Тула новогодняя».

Видеоработы — в номинациях: