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Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем конкурса «Тула в кадре»
Фото Алексея Пирязева и Даниила Прокофьева.

Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем конкурса «Тула в кадре»

Также Алексей занял призовые места еще в четырех номинациях.

Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем международного конкурса «Тула в кадре». В номинации «Тула — мастерская России» его работу «Настройщик тульской гармони» признали лучшей.

Также Алексей занял призовые места еще в четырех номинациях:

«Тула промышленная» — второе место,


«На октаву выше».

«Тула фестивальная» — второе место,


«Дикая мята — три дня любви».

«Тула новогодняя» — третье место,


«Скоро Новый год».

«Философия сельской жизни» — третье место.


«Философия проста — трудись, как пчела».

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве в рамках проведения международной туристической выставки «Отдых LEISURE 2018».

Поздравляем Алексея!

 

Международный конкурс фотографий и видеороликов «Тула в кадре» проходил для популяризации туристического потенциала и историко-культурного наследия тульского края, активизации творческого мышления, развития общественной активности и повышения интереса к культуре региона.

Фотоработы рассматривались в следующих номинациях:

  • «Тула — мастерская России»,
  • «Фестивальный марафон»,
  • «Гастрономическое впечатление»,
  • «Тула промышленная»,
  • «Философия сельской жизни»,
  • «Дыхание природы»,
  • «Архитектура родного края и скульптурные композиции»,
  • «Тула новогодняя».

Видеоработы — в номинациях:

  • «Лучший видеоролик о Тульской области»,
  • «Малые города Тульской области»,
  • «Фестивальный марафон»,
  • «Палитра впечатлений»,
  • «Туристские подарки и сувениры»,
  • «Дыхание природы»,
  • «Историко-архитектурные,
  • «Религиозные объекты и музеи»,
  • «Тула — новогодняя сказка».
Галерея
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 1
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 2
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 3
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 4
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 5
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 6
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 7
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 8
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 9
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 10
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 11
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 12
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 13
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 14
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 15
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 16
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 17
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 18
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 19
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 20
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 21
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 22
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 23
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 24
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 25
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 26
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 27
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 28
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 29
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 30
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 31
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 32
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 33
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 34
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 35
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 36
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 37
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 38
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 39
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 40
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 41
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 42
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 43
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 44
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 45
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 46
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 47
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 48
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 49
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 50
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 51
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 52
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 53
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 54
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 55
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 56
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 57
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 58
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 59
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 60
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 61
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 62
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 63
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 64
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 65
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 66
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 67
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 68
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 69
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 70
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 71
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 72
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 73
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 74
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 75
Алексей Пирязев - победитель конкурса "Тула в кадре", Фото: 76
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +24
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