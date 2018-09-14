В Щекинском районе пенсионер выстрелил в соседа, перепутавшего дверь

Фото пресс-службы СУ СК России по Тульской области

Щекинский районный суд признал виновным 62-летнего жителя пос. Ломинцевский в совершении преступлений по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Покушение на убийство».

Судом и следствием установлено, что обвиняемый приобрел оружие и боеприпасы — обрезы ружей, военные патроны различного калибра, винтовочные патроны, 9-мм патроны — и хранил их у себя дома в пос. Ломинцевский Щекинского района. При этом соответствующего разрешения у пенсионера не было.

26 апреля 2018 года, в период с 00.20 до 1.29 обвиняемый находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Услышав стук в дверь, он вооружился обрезом ружья, снаряженным патроном и готовым к выстрелу. Удерживая палец на спусковом крючке, открыл дверь и упер ствол обреза в грудь стоявшего на пороге ранее ему неизвестного мужчины.

Затем обвиняемый выстрелил в мужчину, но тот успел отодвинуть ствол обреза от грудной клетки в сторону левого плеча. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение. Полученные им раны были квалифицированы судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью. Как позже оказалось, потерпевший просто перепутал квартиры и постучал не в ту дверь.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.