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В Щекинском районе пенсионер выстрелил в соседа, перепутавшего дверь
Фото пресс-службы СУ СК России по Тульской области

В Щекинском районе пенсионер выстрелил в соседа, перепутавшего дверь

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам колонии строгого режима.

Щекинский районный суд признал виновным 62-летнего жителя пос. Ломинцевский в совершении преступлений по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Покушение на убийство».

Судом и следствием установлено, что обвиняемый приобрел оружие и боеприпасы — обрезы ружей, военные патроны различного калибра, винтовочные патроны, 9-мм патроны — и хранил их у себя дома в пос. Ломинцевский Щекинского района. При этом соответствующего разрешения у пенсионера не было.

26 апреля 2018 года, в период с 00.20 до 1.29 обвиняемый находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Услышав стук в дверь, он вооружился обрезом ружья, снаряженным патроном и готовым к выстрелу. Удерживая палец на спусковом крючке, открыл дверь и упер ствол обреза в грудь стоявшего на пороге ранее ему неизвестного мужчины.

Затем обвиняемый выстрелил в мужчину, но тот успел отодвинуть ствол обреза от грудной клетки в сторону левого плеча. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение. Полученные им раны были квалифицированы судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью. Как позже оказалось, потерпевший просто перепутал квартиры и постучал не в ту дверь.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:11 −1
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Место
Щекинский районТульская область

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