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В Тульской области мужчина выстрелил из ружья в соседа, который спьяну перепутал квартиры

В Тульской области мужчина выстрелил из ружья в соседа, который спьяну перепутал квартиры

Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Myslo, 26 апреля в поселке Ломинцевский Щекинского района произошла стрельба. О подробностях происшествия на ул. Шахтерской рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Как выяснилось, 42-летний мужчина спьяну перепутал свою квартиру и по ошибке начал ломиться в чужую. Недолго думая, 61-летний хозяин жилища, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения, открыл дверь и выстрелил в хулигана из ружья.

Несмотря на то, что потерпевший получил ранение в плечо, он смог убежать от мужчины. Хозяин квартиры попытался догнать его и уже на улице выстрелил еще раз, но промахнулся.

Потерпевший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ ). 61-летнему мужчине уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:48 +10
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