новости
новости
Регистрация
В новомосковской пятиэтажке произошёл пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В новомосковской пятиэтажке произошёл пожар

С огнём боролись 11 человек, никто не пострадал.

В 13.30 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Садовского в Новомосковске. На адрес незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница.

Прибыв на место в 13:33, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен за три минуты, никто не пострадал. В квартире выгорела одна из комнат, закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорела квартиравозгораниеГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут дождливыми и пасмурными
Выходные в Тульской области будут дождливыми и пасмурными
В Щекинском районе пенсионер выстрелил в соседа, перепутавшего дверь
В Щекинском районе пенсионер выстрелил в соседа, перепутавшего дверь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.