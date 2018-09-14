В новомосковской пятиэтажке произошёл пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

С огнём боролись 11 человек, никто не пострадал.

В 13.30 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Садовского в Новомосковске. На адрес незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница.

Прибыв на место в 13:33, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен за три минуты, никто не пострадал. В квартире выгорела одна из комнат, закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.