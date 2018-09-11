Узловчанин оказался жертвой и обвиняемым одновременно

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Случилась драка, есть свидетели, видевшие, кто зачинщик, а кто защищался. Казалось бы, всё предельно ясно: один прав, другой нарушил закон. Классика жанра. Но у любого правила есть исключения. Им и стала история Анатолия Мокроусова, работника ДК пос. Каменецкий.

Пострадавший

Около пяти часов вечера 29 января 2018 года все участники и свидетели инцидента, о котором пойдет речь, находились на катке за Домом культуры в поселке Каменецкий. Художественный руководитель ДК Анатолий Мокроусов вместе со школьниками, воспитанниками Дома культуры, чистили снег.

Анатолий Мокроусов заметил, что к одному из ребят подошёл Виктор Иванов (имя изменено). Между ним и парнем явно возник конфликт, мужчина стал куда-то тянуть школьника, а тот не хотел с ним идти. Видя это и предположив, что мужчина нетрезв, Анатолий подошёл и попросил Иванова отойти вместе с ним за пределы катка. Тот согласился.

Мужчины поговорили, но потом что-то пошло не так, завязалась драка. Итог её таков: три ножевых ранения у Мокроусова и перелом рёбер у Иванова. Естественно, вызвали полицию, медиков...

Оба оказались в больнице, но Иванов на следующий день уже покинул медицинское учреждение, а Мокроусов два месяца лечил порезанную руку – трижды нож воткнулся во время драки в ладонь у большого пальца, надрезав сам палец у основания с двух сторон.

Подозреваемый

Были допрошены свидетели, проведены экспертизы... Для Анатолия оказалось полной неожиданностью, когда 7 августа ему позвонил следователь и попросил явиться в полицию по возбужденному в отношении него уголовному делу. До этого момента Анатолий считал именно себя потерпевшим в результате драки, притом что в другом отделе полиции расследовалось уголовное дело в отношении Виктора Иванова.

– Я два месяца был на больничном, раны очень глубокие, до сих пор палец плохо двигается. Я музыкант, и для меня такая травма очень серьезная, – рассказывает Анатолий. – Как случилось, что мы подрались? Дело было так: мы с Виктором поговорили и уже начали расходиться, как один из ребят крикнул мне: «Борисыч!» Я обернулся и в тот момент успел левой рукой «поймать» нож, с которым бежал на меня Иванов. Тут-то и началась драка. Он метил мне в живот, но я как мог защищался. Решив, что голыми руками противостоять ножу я не смогу, схватил лопату для уборки снега и ударил ею Иванова. Он упал, и я его связал веревкой. А потом я вызвал полицию.

Ознакомившись с материалами «своего» дела, Анатолий обнаружил, что некоторые свидетели (а часть из них – несовершеннолетние), давая показания, опустили тот факт, что Иванов напал на него с ножом.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого о ноже тоже ни слова:

«...на почве сложившихся личных неприязненных отношений вступил с Ивановым в словесный конфликт, переросший в драку. В ходе конфликта у Мокроусова возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью Иванова, опасного для жизни последнего. С целью реализации своего умысла, направленного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Иванова, опасного для жизни, Мокроусов воспользовался тем, что Иванов упал на снег, правым предплечьем прижал Иванова. Затем, не давая возможности ему подняться, Мокроусов перевернул его на живот и, удерживая руки Иванова за спиной, сел ему на ноги. Исключив возможность Иванова оказать сопротивление и защищаться, нанес кулаком не менее семи ударов по правой части туловища Иванова. В результате противоправных действий Мокроусов причинил Иванову перелом 8-10 ребер с повреждением легкого».

Действия Мокроусова следователь полиции квалифицировал как тяжкий вред здоровью и усмотрел в них признаки ч. 1 ст. 111 УК РФ. По данному факту 28 августа 2018 года было возбуждено уголовное дело.

Возбудили дело не сразу – только после получения заключения судебно-медицинского исследования о тяжести вреда здоровья, полученного Виктором Ивановым. До получения этого документа был вынесен отказ ввиду отсутствия состава преступления в действиях Мокроусова.

Кстати, в отказе говорится, что Мокроусов первым ударил Иванова во время словесного конфликта лопатой. Тот, понимая, что слабее, достал из кармана канцелярский нож и несколько раз наотмашь ударил им. В ответ на это Мокроусов ударил его лопатой по голове, и Иванов упал на снег. Далее говорится, что Мокроусов продолжил его избивать.

В то же время сам Иванов в показаниях рассказывает, что драка сначала проходила на кулаках. Потом он достал нож и попытался порезать Мокроусова, потому что последний превосходил его в силе. Нанести травмы ножом удалось. И только после этого в инциденте появилась лопата, которую схватил Мокроусов и ударил ею оппонента.

В показаниях свидетелей тоже путаница. Одни говорят, что нож был, другие – что нет. Кто-то из свидетелей и вовсе отказывается давать показания.

Ситуация неоднозначная. В отношении Иванова тоже возбуждено уголовное дело, только по ст. 112 УК РФ – причинение средней тяжести вреда здоровью.

Сам Иванов, кстати, не имеет претензий к Мокроусову, потому что быстро восстановился после травм.

Мокроусов же уверен, что он именно защищался, но никак не пытался умышленно нанести тяжкие телесные повреждения Иванову.

Кто защищался, кто нападал, сможет определить только суд.