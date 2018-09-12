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Туляк в пьяной драке зарезал собутыльника
Фото stringer.media.

Туляк в пьяной драке зарезал собутыльника

Дело передано в суд.

Следственный комитет РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего туляка. Молодого человека обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в ночь с 14 июля на 15 июля этого года молодой человек вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки в одном из домов на ул. 7-й Культурный проезд в областной столице. Между собутыльниками произошла ссора — обвиняемый оскорбил сожительницу своего знакомого. Между мужчинами завязалась драка. Обвиняемый вооружился ножом и нанес им несколько ударов потерпевшему.

Потерпевший был доставлен в больницу, где 20 июля скончался от полученных телесных повреждений.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:16 0
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