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Нападения на мигрантов в Туле: Прокуратура взяла расследование на контроль

Нападения на мигрантов в Туле: Прокуратура взяла расследование на контроль

Неизвестные избили шестерых иностранцев. Личности нападавших сейчас устанавливаются.

Напомним, инцидент произошел ночью 10 сентября в поселке Барсуки. Двое неустановленных лиц, вооруженные металлическими прутьями, проникли в здание общества с ограниченной ответственностью и избили иностранных граждан — работников предприятия, а после похитили из сейфа денежные средства.
Четверо потерпевших госпитализированы.
По данному факту отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП «Ленинский» СУ УМВД России по г. Тула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 (разбой) УК РФ.
 
Ход расследования уголовного дела прокуратура области взяла на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:13 0
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