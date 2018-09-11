В Заречье туляк жестоко избил и задушил собутыльника

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, днем 1 июня обвиняемый в компании своих знакомых находился в лесополосе, расположенной неподалеку от 1-го Октябрьского проезда. Мужчины распивали спиртное напитки.

Между обвиняемым и одним из присутствующих произошел конфликт – молодой человек избил собутыльника, а затем оттащил его в сторону, ударил его по голове лежавшим на земле поленом, а затем задушил.

Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.