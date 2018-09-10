новости
новости
Регистрация
В Туле на пересечении улиц Кирова и Глинки сбили женщину
Фото Lexus650.

В Туле на пересечении улиц Кирова и Глинки сбили женщину

Пострадавшую забрала скорая помощь.

10 сентября в Туле поздно вечером автомобиль «Хонда CR-V» сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось на пересечении улиц Кирова и Глинки. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец. Пострадавшей на вид около 30 лет.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. По словам очевидца, светофор сейчас мигает желтым.

На момент публикации новости пострадавшую увезли в больницу. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

вчера, в 23:28 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили пешехода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 34 пьяных водителя
За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 34 пьяных водителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.