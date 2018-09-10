В Туле на пересечении улиц Кирова и Глинки сбили женщину

Фото Lexus650.

10 сентября в Туле поздно вечером автомобиль «Хонда CR-V» сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось на пересечении улиц Кирова и Глинки. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец. Пострадавшей на вид около 30 лет.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. По словам очевидца, светофор сейчас мигает желтым.

На момент публикации новости пострадавшую увезли в больницу. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.