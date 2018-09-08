Туляки потянулись в УМВД за справками о судимости
УМВД информирует граждан о наиболее удобном времени обращения для получения госуслуг.
Управление МВД России по Тульской области информирует, что в мае, августе и сентябре наблюдается увеличение количества обращений граждан за справками о наличии (отсутствии) судимости.
С целью исключения очередей, обеспечения комфортности условий и соблюдения сроков исполнения государственной услуги, Информационный центр УМВД России по Тульской области сообщает о возможности:
- подачи заявления и получения справки на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ),
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предварительной записи на прием в личном кабинете на ЕПГУ, а также по телефонам:
8 (4872) 32-34-92, 32−23−98, 32−34−66 (в течение рабочего дня).
Подать заявление и получить готовую справку можно во всех отделениях ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр».
Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте mfc71.ru или по телефону 8 (800)450−00−71.
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