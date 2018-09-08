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Туляки потянулись в УМВД за справками о судимости

Туляки потянулись в УМВД за справками о судимости

УМВД информирует граждан о наиболее удобном времени обращения для получения госуслуг.

Управление МВД России по Тульской области информирует, что в мае, августе и сентябре наблюдается увеличение количества обращений граждан за справками о наличии (отсутствии) судимости.

С целью исключения очередей, обеспечения комфортности условий и соблюдения сроков исполнения государственной услуги, Информационный центр УМВД России по Тульской области сообщает о возможности:

  • подачи заявления и получения справки на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ),
  • предварительной записи на прием в личном кабинете на ЕПГУ, а также по телефонам: 8 (4872) 32-34-92, 32−23−98, 32−34−66 (в течение рабочего дня).

Подать заявление и получить готовую справку можно во всех отделениях ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр».

Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте mfc71.ru или по телефону 8 (800)450−00−71.

 

вчера, в 21:04 −4
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