В Туле за минувший уик-энд полицейские задержали 30 пьяных водителей

За три дня (31 августа, а также 1 и 2 сентября) были задержаны 30 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Из 30 нетрезвых водителей на 13 составлены административные протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Еще 13 отказались проходить медицинское освидетельствование, в отношении них составлены протоколы по статье 12.26 КоАП РФ.

Также выявлены четыре водителя, которых ранее уже штрафовали за езду в пьяном виде.

По всем фактам административные материалы переданы в суд.

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5-2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание: