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В Туле за минувший уик-энд полицейские задержали 30 пьяных водителей

В Туле за минувший уик-энд полицейские задержали 30 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД по Тульской области подвели итоги рейдов, прошедших в первые выходные сентября.

За три дня (31 августа, а также 1 и 2 сентября) были задержаны 30 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Из 30 нетрезвых водителей на 13 составлены административные протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Еще 13 отказались проходить медицинское освидетельствование, в отношении них составлены протоколы по статье 12.26 КоАП РФ.

Также выявлены четыре водителя, которых ранее уже штрафовали за езду в пьяном виде.

По всем фактам административные материалы переданы в суд.

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5-2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание:

  • штраф в 200-300 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 1-2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
  • обязательные работы (до 480 часов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
  • принудительные работы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 2 лет);
  • лишение свободы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет).
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:15 0
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