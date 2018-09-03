Туляк хотел убить из арбалета судью и прокурора: дело передано в суд

В Туле завершено расследование уголовного дела 64-летнего жителя регионального центра Владимир А., обвиняемого в приготовлении из мести к посягательству на жизнь судьи, помощника прокурора и следователя, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ – ч. 1 ст. 30, ст. 295 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, на отчаянный шаг мужчина решился после оглашения обвинительного приговора его дочери.

Уголовное дело в отношении его дочери Юлии А. расследовалось по трем эпизодам ст. 228.1 УК РФ. Она была задержана летом 2014 года. 26 марта 2015 года началось рассмотрение собранных доказательств в суде.

1 июня 2015 года Советский районный суд вынес обвинительный приговор Юлии. Было доказано, что девушка делала закладки героина. Ее задержали во время оперативных мероприятий. При себе у нее были две банковские карты, два телефона и косметичка со свертком с героином массой 87,28 г. В квартире Юлии также было достаточно доказательств ее преступной деятельности: мини-сейф с 14 г героина и схрон в диване — картонная коробка с 33,3 г героина.

В суде Юлия частично признала вину и рассказала, что в дело ее впутал недавний знакомый Евгений, отбывающий наказание в местах не столь отдаленных. Он просил помогать ему раскладывать свертки за вознаграждение и обещал, что отмажет ее, если вдруг появятся проблемы с полицией.

Также на суде выступили свидетели, которые подтвердили вину девушки. Однако родители подсудимой не верили в происходящее.

Почти через два с половиной месяца, 1 июня, состоялось оглашение решения суда: Юлия признана виновной и приговорена к 11 годам колонии общего режима. 19 августа 2015 года приговор вступил в законную силу.

После вынесения приговора родители продолжили бороться за освобождение дочери. Они подали апелляционную жалобу в Тульский областной суд. Но приговор оставили в силе.

Тогда отец Юлии Владимир решил устроить правоохранителям настоящую информационную войну.

Рассылал обращения в местные и федеральные СМИ, писал письма Президенту, оставлял жалобы в онлайн-приемных судов, записывал видеоролики и размещал их в интернете.

Но и это не помогло. Тогда, по версии следователей, Владимир решил отомстить судье, помощнику прокурора и следователю.

Мужчина приобрел арбалет с комплектом стрел, пневматический пистолет, строительно-монтажные патроны группы «К» и другие средства, в которые внес конструктивные изменения для увеличения их поражающих свойств.

Кроме этого купил средства маскировки — маску и парик — и приспособление пиротехнического характера.

Параллельно в интернете узнал о местах проживания «объектов», а также изучил способы проникновения в закрытые помещения, характеристики и возможности использования различных типов оружия, способы изготовления и применения взрывчатых веществ и самодельных устройств.

Около восьми вечера 25 июля 2017 года, находясь в своем доме, расположенном в пос. 2-й Западный в Туле сложил в сумку орудия и средства, а также парик и две коробки с гримом, после чего отправился в сторону своего гаража, расположенного в мкрн. Скуратовский в Туле. Но по дороге был остановлен участковыми уполномоченными полиции. В ходе личного досмотра в отделе полиции вышеперечисленные орудия и средства изъяты.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи считают, что совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.