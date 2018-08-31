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В Киреевском районе ВАЗ протаранил на встречке «Форд Фокус»

В Киреевском районе ВАЗ протаранил на встречке «Форд Фокус»

В результате ДТП два человека оказались на больничной койке.

Авария на первом километре автодороги «Быковка-Богородицк» в Киреевском районе Тульской области произошла утром 30 августа в 8.15.

По предварительной информации, 56-летний водитель ВАЗ-21099 пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом Фокус», которым управлял 24-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки — 43-летняя женщина – с различными травмами были доставлены в районную больницу.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:02 +2
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