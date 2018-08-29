В Тульской области началось досрочное голосование

С 29 августа по 4 сентября можно проголосовать в территориальных избирательных комиссиях, с 5 по 8 сентября — в участковых избирательных комиссиях. По будням досрочное голосование продлится с 16.00 до 20.00. В выходные дни досрочно проголосовать можно будет с 10.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт.

9 сентября выборы состоятся в 64 муниципальных образованиях: в МО г. Новомосковск, в МО Славный , в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах. Предстоящие выборы затронут 42% избирателей Тульской области.