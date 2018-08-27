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В субботнике приняли участие более 14 тысяч туляков
Фото из архива Myslo.

В субботнике приняли участие более 14 тысяч туляков

Также в работах было задействовано 104 единицы спецтехники техники.

В минувшую субботу, 25 августа, в областном центре прошли субботники, приуроченные к началу учебного года и Дню города Тулы. Мероприятия состоялись во всех округах города.

В них приняло участие более 14 тысяч человек — это сотрудники администрации города, депутаты Тульской городской Думы, учреждений образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, инженерных служб, предприятий различных форм собственности, предприниматели, жители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в работах было задействовано 104 единицы спецтехники техники.

В субботниках приняли участие и жители дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 64 дворовых территориях:

  • Пролетарский округ: 17 дворовых территорий — 240 чел.;
  • Привокзальный округ: 3 дворовые территории — 24 чел.;
  • Зареченский округ: 6 дворовых территорий — 30 чел.;
  • Советский округ: 9 дворовых территорий — 50 чел.;
  • Центральный округ: 29 дворовых территорий — 300 чел.

Всего в этот день было убрано 282 тыс. кв. м территорий. Очищено от смета 50 тыс. кв. м тротуаров, окрашено около шести тыс. п.м. бортового камня, ликвидировано 10 стихийных свалок, удалено или кронировано 53 дерева, окрашено 120 кв.м. ограждений безопасности, вывезено 3100 куб. м мусора и веток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:46 +2
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