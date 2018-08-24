В Туле задержан вор аккумуляторов

Только за одну ночь злоумышленник вытащил аккумуляторы из пяти грузовиков.

Полицией в Туле установлен подозреваемый в совершении кражи аккумуляторов. По предварительным данным, злоумышленник в течение одной ночи похитил из пяти грузовиков, припаркованных вдоль автодороги неподалёку от посёлка Ленинский. Общий ущерб составил 110 тысяч рублей. Предположительно, подозреваемый планировал в дальнейшем продать всё украденное.

Полицейские выяснили личность и местонахождение предполагаемого похитителя, у него обнаружены и изъяты аккумуляторы.

22-летний туляк признался в содеянном. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».