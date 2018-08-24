Комитет Тульской области по развитию туризма возглавила Лариса Соломатина

На фото Лариса Соломатина. Фото из архива Myslo.

24 августа в правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки. Региональный комитет по развитию туризма возглавила Лариса Соломатина. Ранее эту должность занимал Владимир Аллахвердов. 10 августа стало известно, что он покинул свой пост по собственному желанию. Причины своего увольнения он решил не афишировать.

Новая глава комитета до своего назначения работала в министерстве экономического развития региона, корпорации развития Тульской области. С 2017 года возглавляла Агентство экономического развития Тульской области, курировала конгрессно-выставочную деятельность и Центр развития туризма.

Лариса Соломатина окончила Тульский государственный университет по нескольким специальностям: в 2008 году по специальности «Перевод и переводоведение», в 2009 — «Менеджмент организаций».