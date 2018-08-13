Число отравившихся в тульском кафе «Тарелка» возросло до 19 человек

Управление Роспотребнадзора по Тульской области завершило комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей летнего кафе «Тарелка» в ЦПКиО (ООО «Летние площадки»).

Всего после неудачного ужина в кафе пострадали 19 человек (ранее сообщалось о восьми пострадавших, госпитализированы были пятеро). В числе заболевших — несколько сотрудников точки общепита.

Возбудитель заболевания — сальмонелла.

Заболевшие пострадали в результате употребления блюд, загрязненных данным возбудителем по причине несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима.

В ходе эпидемиологического расследования выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, касающиеся как содержания предприятия общественного питания, так и качества и безопасности пищевой продукции. По выявленным нарушениям возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.

Работа кафе приостановлена решением Советского районного суда города Тулы на 90 суток.

Очаг локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.