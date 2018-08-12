В Тульской области Opel Antara опрокинулся в кювет: трое пострадали

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

С различными травмами они были доставлены в ближайшую больницу.

11 августа в 14.20 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Киреевском районе на 5-м км автодороги «Кузнецово-Мостовая-Новоспасская» — автомобиль Opel Antara под управлением 56-летнего водителя опрокинулся в кювет.

К месту аварии незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

В результате происшествия водитель авто не пострадал, различные травмы получили пассажиры иномарки — двое 38-летних мужчин и 41-летняя женщина. Они доставлены в ближайшую больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники регионального ГИБДД.