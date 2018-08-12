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В Епифани прошла традиционная ярмарка
Фото из архива Myslo и пресс-службы музея «Куликово поле».

В Епифани прошла традиционная ярмарка

На главной площади города развернулись торговые ряды и мастер-классы.

11 августа, накануне Медового Спаса, на центральной площади Епифани прошел традиционный межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».

С открытием ярмарки гостей от имени губернатора Тульской области поздравила региональный министр культуры Татьяна Рыбкина. В приветственном адресе главы региона, в частности, говорится:

- Фестиваль — это возможность проникнуться особой атмосферой этих мест, познакомиться со старинными купеческими и казачьими традициями.

Уверен, что год от года ярмарка будет становиться популярнее, привлекая все больше жителей нашего края и гостей из других регионов.

По традиции на площади выстроились торговые ряды. Все желающие могли продегустировать и приобрести различные сорта меда свежего урожая тульских пасек и хозяйств соседних регионов, принять участие в чемпионате Епифани по пчеловодству. Народные умельцы из разных уголков страны проводили мастер-классы для маленьких гостей.

В течение дня Музей купеческого быта ждал посетителей на традиционную экскурсию с чаепитием. В этом году музей празднует 20-летие. Специально к юбилею подготовлен новый проект «Привет из Епифани». Теперь каждый желающий сможет отправить почтовую открытку прямо из музея, почтовый ящик разместился в лавке Байбаковых. 

В концертной программе «На Дону стоим! Дон славим!» приняли участие лучшие детские и взрослые фольклорные коллективы Тульской области и других регионов. На главной сцене праздника выступили артисты губернаторского духового оркестра и ансамбля «Куликово поле», участница Детского Евровидения-2016 и первого сезона шоу «Голос. Дети» Софья Фисенко. Завершился праздник выступлением Московского казачьего хора и праздничным салютом.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:10 +2
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