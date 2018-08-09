Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Девятилетнего мальчика госпитализировали.
8 августа в 18.30 в Туле на улице Кирова 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», по предварительным данным, сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП.
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчик с различными травмами был госпитализирован.
Водителя обнаружили в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.
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