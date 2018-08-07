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Спецоперация: в Туле задержаны цыгане-наркокурьеры из Орловской области
Кадр из видео УМВД.

Спецоперация: в Туле задержаны цыгане-наркокурьеры из Орловской области

Мужчина и женщина сбывали синтетический наркотик метадон путем закладок.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Туле задержали представителей цыганского этноса, мужчину и женщину. Ранее в отношении подозреваемых были задокументированы факты сбыта синтетического наркотика метадон.

Подозреваемые приехали в Тулу из Орловской области. Жилье снимали в областном центре, меняя квартиры каждые четыре дня.

Их задержали во время закладки тайника с наркотиками. В ходе личного досмотра у них были обнаружено и изъято 18 свертков с метадоном, подготовленных для закладок.

К моменту задержания злоумышленники уже успели сделать два закладки, которые также были изъяты сотрудниками полиции.

В ходе обыска квартиры, в которой в последнее время проживали мужчина и женщина, изъято свыше 50 г вещества, предположительно это метадон. Вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также изъяты электронные весы, упаковочный материал.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время фигуранты арестованы.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:29 +2
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