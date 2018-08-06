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Спецкомиссия выяснит причину ЧП на химпредприятии Тульской области

Спецкомиссия выяснит причину ЧП на химпредприятии Тульской области

На самом предприятии ЧП называют технологической вспышкой.

О ЧП на Алексинском химическом комбинате стало известно накануне вечером. 

«Около 17.00 на основном производстве произошла технологическая вспышка. На производственном участке в штатном режиме сработала автоматическая система пожаротушения, предотвратившая дальнейшее развитие аварийной ситуации», – сообщается на сайте федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат».

Четверо пострадавших были незамедлительно доставлены на машине скорой помощи в ближайшую медсанчасть, где была оказана медицинская помощь.

Напомним, накануне сообщалось, что пострадавшие получили термические ожоги рук и лица.

Для расследования обстоятельств произошедшего на предприятии создана специальная комиссия. По факту события оперативно прибыли представители технических служб, руководства, представители территориальных оперативно-следственных органов.

Внутренней комиссией на предприятии ведется расследование обстоятельств произошедшего события, рассматриваются все возможные версии и причины возникновения.

По данным регионального МЧС,  в связи с ЧП угрозы населению и рабочим предприятия нет.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:26 +1
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Алексинский районТульская область
Прочее
Алексинский химический комбинат

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