Спецкомиссия выяснит причину ЧП на химпредприятии Тульской области
На самом предприятии ЧП называют технологической вспышкой.
О ЧП на Алексинском химическом комбинате стало известно накануне вечером.
«Около 17.00 на основном производстве произошла технологическая вспышка. На производственном участке в штатном режиме сработала автоматическая система пожаротушения, предотвратившая дальнейшее развитие аварийной ситуации», – сообщается на сайте федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат».
Четверо пострадавших были незамедлительно доставлены на машине скорой помощи в ближайшую медсанчасть, где была оказана медицинская помощь.
Напомним, накануне сообщалось, что пострадавшие получили термические ожоги рук и лица.
Для расследования обстоятельств произошедшего на предприятии создана специальная комиссия. По факту события оперативно прибыли представители технических служб, руководства, представители территориальных оперативно-следственных органов.
Внутренней комиссией на предприятии ведется расследование обстоятельств произошедшего события, рассматриваются все возможные версии и причины возникновения.
По данным регионального МЧС, в связи с ЧП угрозы населению и рабочим предприятия нет.