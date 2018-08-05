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Директор бюро недвижимости с подельниками отнимали у пенсионеров квартиры

Директор бюро недвижимости с подельниками отнимали у пенсионеров квартиры

Известно как минимум о двух фактах мошенничества.

Прокурор Советского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора ООО «Центральное бюро недвижимости и Ко» 49-летнего Александра П., жителя Пензы, безработного 33-летнего Александра Р, не работающего и ранее судимого 59-летнего Владимира М. и ранее судимого директора ООО «Гранит» 36-летнего Артема Б. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере. также по уголовному делу проходит ранее судимый директор ООО «Мастерсервис» 30-летний Константин К., он обвиняется в пособничестве в мошенничестве.

Летом 2017 года директор ООО «Центральное бюро недвижимости и Ко» узнал, что пожилой мужчина С. живет один в квартире на Дм. Ульянова, он находится в преклонном уже возрасте и злоупотребляет алкоголем. Рыночная стоимость его квартиры составляет 2 467 396 рублей.

25 июля директор бюро недвижимости вместе с безработным Александром Р. отвезли С. в отделение МФЦ для подачи документов на оформление купли-продажи его квартиры директору бюро. Пенсионер, полагал, что  подписывает документы для оформления его в дом престарелых, а в результате подписал изготовленный директором бюро договор купли-продажи его квартиры и расписку о получении 1 800 000 рублей без фактической передачи денег.

31 июля в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, зарегистрировано право собственности П. на квартиру пожилого мужчины С. и прекращено право собственности С. на указанное жилое помещение.

Годом ранее, летом 2016 года, директору бюро стало известно, что в квартире на улице Седова живет О., у которого нет близких родственников. Рыночная стоимость квартиры была равна 2 306 410 рублей.

Мошенники составили договор, а затем Б. пришел к мужчине и под видом подписания документов на ремонт квартиры подсунул договор купли-продажи квартиры. Мужчина поставил подпись на изготовленном К. договор екупли-продажи от 19 августа 2016 года. В нем было указано, что сумма сделки составляет 1 800 000 рублей, фактических же денег мужчина не получил. Договор впоследствии также был подписан С.

Затем К. передал подписанные документы на регистрацию. Зарегистрировано оно было 31 августа 2016 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.

3 августа уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Тулы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:59 +3
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