В тульском селе ночью загорелась «Шкода Октавиа»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

31 июля в 1.09 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Шкода Октавиа», расположенного в селе Хрущево (ГО Тула). Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение было ликвидировано в 1.32. Пострадавших нет.

В результате происшествия автотранспортное средство выгорело внутри, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.

Причина пожара устанавливается.