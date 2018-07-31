новости
новости
Регистрация
В тульском селе ночью загорелась «Шкода Октавиа»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В тульском селе ночью загорелась «Шкода Октавиа»

К счастью, никто не пострадал.

31 июля в 1.09 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Шкода Октавиа», расположенного в селе Хрущево (ГО Тула). Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение было ликвидировано в 1.32. Пострадавших нет.

В результате происшествия автотранспортное средство выгорело внутри, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
сгорел автомобильпожар
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Столичные музыканты из ЛAVA сняли клип о тульских заброшках
Столичные музыканты из ЛAVA сняли клип о тульских заброшках
Назло Пенсионному фонду
Назло Пенсионному фонду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.