Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В тульском селе ночью загорелась «Шкода Октавиа»
К счастью, никто не пострадал.
31 июля в 1.09 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Шкода Октавиа», расположенного в селе Хрущево (ГО Тула). Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Открытое горение было ликвидировано в 1.32. Пострадавших нет.
В результате происшествия автотранспортное средство выгорело внутри, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.
Причина пожара устанавливается.
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