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В Суворовском районе пьяный водитель сбил 11-летнюю велосипедистку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Суворовском районе пьяный водитель сбил 11-летнюю велосипедистку

Пострадавшую увезли в больницу.

29 июля в 15.06 в деревне Бряньково Суворовского района 32-летний водитель автомобиля «Лада-217230», по предварительным данным, не справился с управлением и сбил 11-летнюю велосипедистку.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую девочку доставили в районную больницу.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, на водителя автомобиля «Лада» был составлен административный материал.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:03 +1
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