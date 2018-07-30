Фото УГИБДД по Тульской области.
В Суворовском районе пьяный водитель сбил 11-летнюю велосипедистку
Пострадавшую увезли в больницу.
29 июля в 15.06 в деревне Бряньково Суворовского района 32-летний водитель автомобиля «Лада-217230», по предварительным данным, не справился с управлением и сбил 11-летнюю велосипедистку.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшую девочку доставили в районную больницу.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, на водителя автомобиля «Лада» был составлен административный материал.
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