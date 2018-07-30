В Суворовском районе пьяный водитель сбил 11-летнюю велосипедистку

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 июля в 15.06 в деревне Бряньково Суворовского района 32-летний водитель автомобиля «Лада-217230», по предварительным данным, не справился с управлением и сбил 11-летнюю велосипедистку.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую девочку доставили в районную больницу.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, на водителя автомобиля «Лада» был составлен административный материал.