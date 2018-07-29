В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж

Фото и видео Алексея Пирязева.

Специально к шоу на главной площади города установили гигантский бассейн.

28 июля площадь Ленина в Туле стала игровой площадкой для детей и взрослых. Все желающие на специальных тренажерах смогли попробовать себя в роли гонщиков, летчиков и космонавтов.

Главным событием праздника стало выступление шоу-группы сборной России на флайбордах над огромным бассейном.

Днем «летающие люди» на высоте более 10 м показывали головокружительные трюки. Завершился праздник концертом тульских исполнителей и грандиозным пиротехническим шоу.

Как это было смотрите в нашей галерее.