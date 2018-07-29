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В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж
Фото и видео Алексея Пирязева.

В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж

Специально к шоу на главной площади города установили гигантский бассейн.

28 июля площадь Ленина в Туле стала игровой площадкой для детей и взрослых. Все желающие на специальных тренажерах смогли попробовать себя в роли гонщиков, летчиков и космонавтов.

Главным событием праздника стало выступление шоу-группы сборной России на флайбордах над огромным бассейном.

Днем «летающие люди» на высоте более 10 м показывали головокружительные трюки. Завершился праздник концертом тульских исполнителей и грандиозным пиротехническим шоу.

Как это было смотрите в нашей галерее.

Галерея
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В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 27
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 28
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 29
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 30
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 31
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 32
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 33
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 34
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 35
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 36
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 37
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 38
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 39
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 40
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 41
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 42
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 43
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 44
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 45
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 46
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 47
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 48
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 49
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 50
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 51
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 52
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 53
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 54
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 55
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 56
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 57
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 58
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 59
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 60
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 61
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 62
В Туле прошло шоу «летающих людей». Фоторепортаж, Фото: 63
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:11 +1
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