новости
новости
Регистрация
Житель Киреевска угрожал убить маленького сына

Житель Киреевска угрожал убить маленького сына

Малыш играл в комнате. Отец, испытывая неприязнь к ребенку, решил его запугать.

38-летний житель Киреевска признан виновным в совершении угрозы убийством в отношении своего малолетнего сына (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что в марте 2018 года мужчина угрожал убить ребенка. Малыш играл в углу комнаты, его отцу почему-то это не понравилось. Испытывая неприязнь к малолетнему сыну, мужчина решил запугать его.

Со словами «Сейчас я тебя порешу!» отец замахнулся ножом на мальчика. Только после вмешательства матери ребенка мужчина прекратил пугать малыша и вышел из комнаты.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 3 месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:53 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевск
Прочее
угроза убийствомребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Бежин луг» в Тульской области: полная афиша
Фестиваль «Бежин луг» в Тульской области: полная афиша
Ремонт дороги на ул. Ак. Обручева в Туле: подрядчику придется всё переделывать
Ремонт дороги на ул. Ак. Обручева в Туле: подрядчику придется всё переделывать
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.