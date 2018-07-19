Житель Киреевска угрожал убить маленького сына

Малыш играл в комнате. Отец, испытывая неприязнь к ребенку, решил его запугать.

38-летний житель Киреевска признан виновным в совершении угрозы убийством в отношении своего малолетнего сына (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что в марте 2018 года мужчина угрожал убить ребенка. Малыш играл в углу комнаты, его отцу почему-то это не понравилось. Испытывая неприязнь к малолетнему сыну, мужчина решил запугать его.

Со словами «Сейчас я тебя порешу!» отец замахнулся ножом на мальчика. Только после вмешательства матери ребенка мужчина прекратил пугать малыша и вышел из комнаты.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 3 месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу.