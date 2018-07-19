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Фестиваль «Бежин луг» в Тульской области: полная афиша

Фестиваль «Бежин луг» в Тульской области: полная афиша

В течение всего дня на фестивале будут работать интерактивные площадки и летний кинотеатр.

21 июля в Чернском районе состоится фестиваль «Бежин луг». Это событие станет кульминацией празднования 200-летия И. С. Тургенева в Тульской области.

В течение всего дня на фестивале будут работать интерактивные площадки и летний кинотеатр. Все желающие смогут побывать на экскурсии в музее писателя, поучаствовать в мастер-классах, сделать селфи в специальных фотозонах.

Также в программе мероприятия – открытие памятника И.С. Тургеневу, театральный фестиваль с участием как любительских, так и профессиональных коллективов из Тульской области и Москвы, фольклорный праздник «Звонкоголосое раздолье».

Начало работы театрального фестиваля в с. Тургенево и экскурсий в музее-заповеднике – с 12.00, площадок на Бежином лугу – с 14.00.

Ночная программа фестиваля «Бежин луг» стартует в 21.00. Ее откроет выступление «серебряного» голоса России Олега Погудина. В 22.00 все желающие смогут увидеть театрализованное представление артистов Тульского государственного театра кукол, Тульской филармонии и театра костюма «Стиль» под названием «Как хороши, как свежи были розы». В завершение праздника состоятся шоу «Полночь с Тургеневым» и праздничный фейерверк.

полная программа

Село Тургенево:

12.00 – 20.00. Интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг»

12.00 – 19.45. Театральный фестиваль:

  • 12.00 – 14.10 - Выступления любительских театральных коллективов и театральных студий. Выступления поэтов и писателей из Тульской и Орловской областей
  • 14.10 – 15.10 - Спектакль «Бежин луг» Тульского областного театра юного зрителя
  • 15.10 – 15.20. - Выступления поэтов и писателей Тульской и Орловской областей
  • 15.20 – 16.20 - Спектакль «Первая любовь» Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы им. Горького
  • 16.20 – 16.30 - Выступления поэтов и писателей из Тульской и Орловской областей
  • 16.30 – 17.30 - Спектакль «Нахлебник» Тульского академического театра драмы им. Горького
  • 17.30 – 18.00 - Открытие памятника И. С. Тургеневу
  • 18.00 – 19.30 - Спектакль «Тургенев сегодня» (г. Москва, театр им. Маяковского)
  • 19.30 – 19.45 - Завершение театрального марафона.

Бежин луг

14.00 – 22.00. Работа ярмарочных и выставочных площадок, мастер-классов:

  • Интерактивная площадка «Дворянское гнездо» - мастер-классы по бальным танцам и этикету XIX века
  • Этническая интерактивная площадка «Бежин луг» - песни, хороводы, обряды и народные промыслы
  • Вернисаж «Тургеневская девушка» - фотозона
  • Площадка «Отцы и дети» - аттракционы для всей семьи
  • Площадка «Виардо» - зона дегустаций
  • Площадка «Записки охотника» - выставка охотничьих трофеев
  • Площадка «Тургеневские киносеансы» - летний кинотеатр
  • Площадка «Тургеневский вернисаж» - пленэрная живопись
  • Площадка «Открытка с Бежина луга» - интерактивный пункт, откуда можно отправить себе, друзьям и близким оригинальную открытку в тургеневском стиле
  • Площадка «Ярмарка»
  • Площадка «Пикник на Бежином лугу».

18.00 – 20.30 - Песенный фестиваль «Звонкоголосое раздолье»

20.30 – 21.00 - Церемония награждения

21.00 – 21.45 - Концерт Олега Погудина

22.00 – 23.30 - Театрализованное представление «Как хороши, как свежи были розы» в исполнении артистов Тульского государственного театра кукол и артистов театра костюма «Стиль»

23.30 – 00.00. Шоу «Полночь с Тургеневым» - видеоинсталляции и танцующие фонтаны. Праздничный фейерверк

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:26 +1
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