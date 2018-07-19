Фестиваль «Бежин луг» в Тульской области: полная афиша
В течение всего дня на фестивале будут работать интерактивные площадки и летний кинотеатр.
21 июля в Чернском районе состоится фестиваль «Бежин луг». Это событие станет кульминацией празднования 200-летия И. С. Тургенева в Тульской области.
В течение всего дня на фестивале будут работать интерактивные площадки и летний кинотеатр. Все желающие смогут побывать на экскурсии в музее писателя, поучаствовать в мастер-классах, сделать селфи в специальных фотозонах.
Также в программе мероприятия – открытие памятника И.С. Тургеневу, театральный фестиваль с участием как любительских, так и профессиональных коллективов из Тульской области и Москвы, фольклорный праздник «Звонкоголосое раздолье».
Начало работы театрального фестиваля в с. Тургенево и экскурсий в музее-заповеднике – с 12.00, площадок на Бежином лугу – с 14.00.
Ночная программа фестиваля «Бежин луг» стартует в 21.00. Ее откроет выступление «серебряного» голоса России Олега Погудина. В 22.00 все желающие смогут увидеть театрализованное представление артистов Тульского государственного театра кукол, Тульской филармонии и театра костюма «Стиль» под названием «Как хороши, как свежи были розы». В завершение праздника состоятся шоу «Полночь с Тургеневым» и праздничный фейерверк.
Село Тургенево:
12.00 – 20.00. Интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг»
12.00 – 19.45. Театральный фестиваль:
- 12.00 – 14.10 - Выступления любительских театральных коллективов и театральных студий. Выступления поэтов и писателей из Тульской и Орловской областей
- 14.10 – 15.10 - Спектакль «Бежин луг» Тульского областного театра юного зрителя
- 15.10 – 15.20. - Выступления поэтов и писателей Тульской и Орловской областей
- 15.20 – 16.20 - Спектакль «Первая любовь» Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы им. Горького
- 16.20 – 16.30 - Выступления поэтов и писателей из Тульской и Орловской областей
- 16.30 – 17.30 - Спектакль «Нахлебник» Тульского академического театра драмы им. Горького
- 17.30 – 18.00 - Открытие памятника И. С. Тургеневу
- 18.00 – 19.30 - Спектакль «Тургенев сегодня» (г. Москва, театр им. Маяковского)
- 19.30 – 19.45 - Завершение театрального марафона.
Бежин луг
14.00 – 22.00. Работа ярмарочных и выставочных площадок, мастер-классов:
- Интерактивная площадка «Дворянское гнездо» - мастер-классы по бальным танцам и этикету XIX века
- Этническая интерактивная площадка «Бежин луг» - песни, хороводы, обряды и народные промыслы
- Вернисаж «Тургеневская девушка» - фотозона
- Площадка «Отцы и дети» - аттракционы для всей семьи
- Площадка «Виардо» - зона дегустаций
- Площадка «Записки охотника» - выставка охотничьих трофеев
- Площадка «Тургеневские киносеансы» - летний кинотеатр
- Площадка «Тургеневский вернисаж» - пленэрная живопись
- Площадка «Открытка с Бежина луга» - интерактивный пункт, откуда можно отправить себе, друзьям и близким оригинальную открытку в тургеневском стиле
- Площадка «Ярмарка»
- Площадка «Пикник на Бежином лугу».
18.00 – 20.30 - Песенный фестиваль «Звонкоголосое раздолье»
20.30 – 21.00 - Церемония награждения
21.00 – 21.45 - Концерт Олега Погудина
22.00 – 23.30 - Театрализованное представление «Как хороши, как свежи были розы» в исполнении артистов Тульского государственного театра кукол и артистов театра костюма «Стиль»
23.30 – 00.00. Шоу «Полночь с Тургеневым» - видеоинсталляции и танцующие фонтаны. Праздничный фейерверк