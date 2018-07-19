День Нептуна в Туле: огромный бассейн на площади и «летающие люди»

Выходные дни 28-29 июля ознаменованы самыми «водными» праздниками — День Крещения Руси, День Нептуна и День ВМФ. В рамках проекта «Нескучный город» для туляков подготовили крутые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На площади Ленина установят бассейн размером 20×30 метров, который вмещает до 600 кубометров воды.

Перед туляками выступит шоу-группа сборной России на флайбордах. В 16.00 пройдет дневное трюковое шоу, в 21.30 — вечернее пиротехническое шоу.

«Летающие люди» выполнят акробатические трюки на высоте более 10 метров. Мероприятие проходит в темноте. Артисты одеты в яркие световые костюмы. Гости мероприятия увидят заднее сальто с пиротехникой, синхронные трюки, ныряющих «дельфинов» — флайбордистов.

Также туляки увидят гоночную технику, смогут пообщаться с пилотом — чемпионом России и взять у него автограф.

Впервые в Туле будут представлены авиатренажеры, автомобильные симуляторы (аттракционы платные).

А вечером горожан ждет зажигательный концерт тульских исполнителей и кавер-групп.

Программа:

11.00 — 22.00 — работа тренажеров, симуляторов, выставка гоночной техники, конкурсы пит-стоп;

16.00 — 16.30 — дневное шоу «летающих людей»;

18.00 — 21.30 — концертная программа на сцене;

21.30 — 22.00 — вечернее пиротехническое шоу «летающих людей».

Флайборд — вид экстремального спорта, представляющий собой полеты на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключенным к флайборду гидроциклом или создаваемой воздушно-реактивными двигателями, работающими на керосине и прикреплёнными к флайборду.