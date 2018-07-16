Житель Ефремова задушил девушку платьем

Затем молодой человек вынес труп на улицу.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Ефремовского района, обвиняемого в ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия установлено, что ночью 1 мая обвиняемый со своей знакомой выпивал в одной из квартир в доме по ул. Ломоносова.

Между ними возник конфликт, в результате которого молодой человек взял принадлежавшее девушке платье и им задушил ее.

После этого обвиняемый вынес из квартиры труп и оставил около соседнего дома. Девушку обнаружили 2 мая.

В пресс-службе СК РФ по Тульской области рассказали, что обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.