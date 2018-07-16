После возбуждения уголовного дела сотрудникам киреевского завода частично выплатили задолженность по зарплате

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Киреевский завод легких металлоконструкций», по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По данным следствия, с 1 января по 15 апреля 2018 года руководство АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» свыше двух месяцев полностью не платило зарплату сотрудникам в сумме, превышающей 16 млн рублей.

– Руководством предприятия предприняты меры к выплате работникам заработной платы. В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» погашена в сумме 7 миллионов 400 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе СК РФ по Тульской области.

Следователями принимаются все необходимые меры к полному возмещению ущерба, причиненного указанным преступлением.