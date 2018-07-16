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После возбуждения уголовного дела сотрудникам киреевского завода частично выплатили задолженность по зарплате

После возбуждения уголовного дела сотрудникам киреевского завода частично выплатили задолженность по зарплате

Осталось выплатить более 8 миллионов рублей.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Киреевский завод легких металлоконструкций», по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По данным следствия, с 1 января по 15 апреля 2018 года руководство АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» свыше двух месяцев полностью не платило зарплату сотрудникам в сумме, превышающей 16 млн рублей.

– Руководством предприятия предприняты меры к выплате работникам заработной платы. В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» погашена в сумме 7 миллионов 400 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе СК РФ по Тульской области.

Следователями принимаются все необходимые меры к полному возмещению ущерба, причиненного указанным преступлением.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:16 +1
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