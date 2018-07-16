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Под Тулой уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Фото из архива Myslo.

Под Тулой уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы были найдены в самой Туле и в Арсеньевском районе.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС, 16 июля подразделением поисково-спасательной службы по выполнению спецработ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» были обезврежены: 2 артиллерийских снаряда калибром 100 мм, артиллерийский снаряд калибром 23 мм, минометная мина калибром 82 мм, гранатомётный выстрел ВОГ-25 и 8 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны.

мчс обращается к тулякам

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

Главное, чтобы с вами не повторилось вчерашняя зареченская история.

вчера, в 23:05 +1
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