Под Тулой уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Фото из архива Myslo.

Боеприпасы были найдены в самой Туле и в Арсеньевском районе.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС, 16 июля подразделением поисково-спасательной службы по выполнению спецработ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» были обезврежены: 2 артиллерийских снаряда калибром 100 мм, артиллерийский снаряд калибром 23 мм, минометная мина калибром 82 мм, гранатомётный выстрел ВОГ-25 и 8 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны. мчс обращается к тулякам

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.