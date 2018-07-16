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Погода в Туле 17 июля: синоптики обещают +29°С и грозы
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 17 июля: синоптики обещают +29°С и грозы

По прогнозам, сегодня туляков ждет такая же погода как вчера: характерная для июля жара с кратковременными дождями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля ожидается переменная облачность.

Местами кратковременный дождь, днем местами грозы.

Ветер северо-восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, при грозе порывы 12- 17 м/с (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 7 мм).

Температура воздуха по области ночью +17…+22°С, днем +24…+29°С.

Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.

сегодня, в 07:30 +3
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