Фото Алексея Пирязева.
Погода в Туле 17 июля: синоптики обещают +29°С и грозы
По прогнозам, сегодня туляков ждет такая же погода как вчера: характерная для июля жара с кратковременными дождями.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля ожидается переменная облачность.
Местами кратковременный дождь, днем местами грозы.
Ветер северо-восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, при грозе порывы 12- 17 м/с (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 7 мм).
Температура воздуха по области ночью +17…+22°С, днем +24…+29°С.
Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.
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