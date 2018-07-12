новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Металлургов загорелся лифт: спасены 7 человек

В Туле на ул. Металлургов загорелся лифт: спасены 7 человек

Происшествие случилось 12 июля около половины одиннадцатого утра.

Звонок о пожаре поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 10.38. Горел лифт в одном из подъездов дома по ул. Металлургов.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.

В результате пожара никто не пострадал. Звенья газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных средств вывели из задымленного помещения 7 человек.

В результате происшествия выгорела кабина лифта по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 17:07 +5
Другие статьи по темам
Событие
пожар в лифтеЧП
Место
Тулаулица Металлургов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области иномарка сделала сальто: водитель ставил телефон на зарядку
В Тульской области иномарка сделала сальто: водитель ставил телефон на зарядку
В Туле водитель уснул за рулем BMW: жители узнали в нем киреевского чиновника
В Туле водитель уснул за рулем BMW: жители узнали в нем киреевского чиновника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.