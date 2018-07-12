В Туле на ул. Металлургов загорелся лифт: спасены 7 человек
Происшествие случилось 12 июля около половины одиннадцатого утра.
Звонок о пожаре поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 10.38. Горел лифт в одном из подъездов дома по ул. Металлургов.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.
В результате пожара никто не пострадал. Звенья газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных средств вывели из задымленного помещения 7 человек.
В результате происшествия выгорела кабина лифта по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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