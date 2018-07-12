В Тульской области менеджер микрокредитной организации присвоила более полумиллиона рублей

Женщина оформляла договоры на своих знакомых. Правда, они об этом не знали.

Приговором Киреевского районного суда 38-летняя менеджер микрокредитной организации признана виновной в присвоения чужого имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что с июля 2017 года по январь 2018 года менеджер оформила 26 договоров микрозайма на своих знакомых. В феврале 2018 года женщина закрыла все кредиты на сумму более полумиллиона рублей, а деньги присвоила.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.